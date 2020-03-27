غسان مسعود: كورونا منتج أميركي

2020/03/27 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار الفنان السوري غسان مسعود حالة من الجدل بسبب حديثه عن فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، معتبرا أن هذا الوباء هو من صناعة الولايات المتحدة الأميركية.وقال مسعود: “أشك بنسبة 50% أن هذا صناعة، خليني اقولك شغله أن الأمريكان شاطرين يضلوا رقم 1 في العالم، وشاطرين يحققوا حالة هلع في الكوكب، ويجعلوا من كورونا […]

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