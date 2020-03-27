شمس: كورونا أعادت تربية البشر

2020/03/27 | 01:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعدما أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتحدث عن “ماء الفضة” كعلاج جديد وطبيعي لمحاربة الفيروسات.وأثارت شمس البلبلة من جديد بحديثها عن فيروس كورونا المستجد والمنتشر حول العالم، وذلك من خلال تغريدة عبرت من خلالها أن الفيروس أعاد تربية البشرية.وتباينت ردود أفعال النشطاء عبر مواقع التواصل […]

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