العلماء يكتشفون رائحة للإجهاد

2020/03/27 | 01:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شارك في تجربة أشرف عليها متخصصون يابانيون 500 متطوع تحت سن الـ70، حيث أجروا بعض التمارين البدنية، وكان بعضها شاقا من أجل التأكد من دخولهم حالة الإجهاد.وتعرفت الأجهزة الخاصة، التي تم ربطهم بها أثناء التجربة، على الروائح المنبعثة من المشاركين من الجنسين.واكتشف الباحثون أن لدى حالة الإجهاد رائحتها الخاصة وهي تشبه […]

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