لماذا لا يجب إنجاب الأطفال أثناء فترة الحجر؟

2020/03/27 | 01:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يمكن للخوف والقلق على المدى الطويل الناجم عن تفشي وباء الفيروس التاجي أن يؤثر على النسل المستقبلي لشخص يعاني منهما باستمرار.ووفقا للمجلة العلمية “Nature Communications”، فإن العلماء من جامعة ماريلاند أثبتوا أن الإجهاد المزمن يغير تكوين الحيوانات المنوية للرجل.وقالت الطبيبة، تريسي بيل، وهي مديرة مركز البحوث اللاجينية في صحة الطفل وتنمية […]

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