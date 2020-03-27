الزرفي: ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين

2020/03/27 | 01:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي يوم الخميس، أن ولاء الحشد الشعبي سيبقى للعراق والعراقيين....

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