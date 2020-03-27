البرلمان الإيراني يمدد تعليق جلساته لأسبوعين بسبب كورونا

2020/03/27 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البرلمان الإيراني تعليق جلساته المقررة بما فيها المفتوحة والمغلقة لأسبوعين في إطار التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

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