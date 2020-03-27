هل تمنع الكمامات الإصابة بفيروس كورونا؟

2020/03/27 | 02:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يرتدي الكثير من الناس في أنحاء آسيا كمامات محاولين حماية أنفسهم من مرض “كوفيد-19” الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أما في أوروبا والولايات المتحدة فنجد أن ارتداء الكمامات أقل شيوعا، لكن يتساءل الكثيرون: هل ينبغي أن يرتدوا الكمامات أثناء الوباء؟ ما تنصح به منظمة الصحة العالمية هو أنك إذا كنت تتمتع بصحة جيدة […]

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