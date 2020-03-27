تحرير 3 فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد

2020/03/27 | 03:21 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء الخميس، تحرير ثلاثة من رعاياها وعراقي اختُطفوا في بغداد يوم 20 يناير (كانون الثاني) 2020، وهم يعملون في منظمة "إس أو إس كريستيان دوريون" غير الحكومية.وورد في بيان موجز للرئاسة "بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة.يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها"، من دون أن يضيف تفاصيل أوفى.

وكان المحرَّرون الأربعة، جوليان ديتمار وألكسندر كودارزي وأنطوان بروتشون وطارق ماتوكا، اختُطفوا بعد خروجهم من الفندق الذي يقيمون فيه في العاصمة العراقية.

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