ضبط وليمة من الثعابين لأسرة صينية في مصر

2020/03/27 | 03:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت مصادر أمنية مصرية، بضبط كمية من الثعابين المجهزة كوجبة غذاء بمنزل سيدة “صينية الجنسية” بمنطقة القاهرة الجديدة.وذكرت المصادر أنه جرى ضبط 5 من الصينيين بعد بلاغ من الجيران بقيام السيدة الصينية بشواء الثعابين بحديقة منزلها لتقديمها كوجبة غذاء لأصدقائها.وداهمت قوة أمنية من مباحث قطاع القاهرة الجديدة شقة مفروشة بداخلها مجموعة من […]

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