2020/03/27 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشرت صحيفة “أتلايار” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تخطيط الجيش الأمريكي لبناء قاعدة عسكرية جديدة غرب العراق، لحماية مصالحها من أي هجوم.وقالت الصحيفة، في تقريرها إنه حسب أحد المصادر الأمنية سيقع نشر أنظمة دفاع مضادة للطائرات من طراز باتريوت الرائدة في الدفاع الأمريكي، بمجرد إنشاء هذه القاعدة التي ستقام شمال حي البغدادي في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاعدة عسكرية أميركية جديدة بالعراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاعدة عسكرية أميركية جديدة بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).