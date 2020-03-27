لا للتعليم عن بعد.. لماذا يرفض اللبنانيون الدراسة في بيوتهم؟

2020/03/27 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق لبنانيون حملة على المنصات الاجتماعية تحت هاشتاغ "لا للتعليم عن بعد"، وذلك ردا على إعلان وزير التربية والتعليم، طارق مجذوب الأربعاء، أن الحكومة أعدت خطة لضمان استمرار الدراسة فيما أن أغلب اللبنانيين تحت الحجر الصحي تفاديا لانتشار فيروس كرونا المستجد.@LebISF plz retweettt this one plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz #لا_للتعليم_عن_بعد pic.twitter.com/MfI737NMpc— Rayan kebbe (@rayan_kebbe) March 26, 2020

مغرد كتب معلقا على قرار الحكومة استخدام الإنترنت لضمان تقديم المحتوى التعليمي، بالقول "ليس لكل الطلاب خدمة إنترنت بسبب الأوضاع المالية، ولا توجد خدمة إنترنت سريعة للدراسة ".

#لا_للتعليم_عن_بعد لان مش كل الطلاب عندهم خدمة انترنت بسبب الاوضاع المالية، ولان مافي خدمة سريعة للدراسة عبر النت🚀— رابطة طلاب الشمال (@RabitatA) March 26, 2020

معلق آخر كتب قائلا "حتى لو كانت الدولة قادرة على تأمين إنترنت مجاني وسريع وكهرباء 24 على 24 ساعة، سيبقى إجبار الطلاب على التعليم عن بعد جريمة بحق التعليم في لبنان لعدم توفر التقنيات المناسبة".

حتى لو كانت الدولة قادرة على تأمين انترنت مجاني و سريع و كهرباء 24/24 سيبقى إجبار الطلاب على التعليم عن بعد جريمة بحق التعليم في لبنان لعدم توفر التقنيات المناسبة.انتهى البيان#لا_للتعليم_عن_بعد pic.twitter.com/6QkJXyQMc6— Mahmoud_Toutounji22 (@toutounji22) March 26, 2020

مغردة عبرت عن تخوفها من قلة تجربة القائمين على التعليم في لبنان بخصوص التعليم عن طريق الوسائط الإلكترونية.

وكتبت في تغريدة على تويتر "لا نستطيع تحمل شيء آخر زيادة على وباء كورونا".

ثم تابعت "الدول التي تستخدم التعليم عن بعد لها تجربة في المجال، لكن عندنا قرروا الدخول في الموضوع مباشرة ودون تفكير، مصلحة التلميذ لا تهمهم".

#لا_للتعليم_عن_بعد ما عاد فينا نتحمل فوق وباء الكورونا تعليو اونلاين و هيدا الشي ظلم كبير الدول يلي بدها تعلم اون لاين لازم تكون عاملي تجربة قبل للموضوع اما عنا دغري لزقوها فينا و ما همن مصلحة التلاميذ .اسكتنا كتير بس ما عاد فينا لهون و بس @TarekMMajzoub @ALJADEEDNEWS— Hajarabdlh (@Hajarabdlh03) March 25, 2020

في المقابل، أشاد معلقون آخرون بقرار الحكومة واستغربوا رفض مواطنيهم خطتها لدعم الدراسة في البيوت عن طريق دعائم مرئية.

الإعلامية رشال كرم كتبت في هذا الصدد "عدد من التلامذة يطلبون دعم حملة "لا للتعليم عن بعد، أتساءل ما الذي يمكن أن نقوم به إذن".

ثم تابعت "ما هو البديل في هذه الأزمة التي يمر بها كل العالم والتي أغلب الدول لجأت فيها للتعليم عن بعد؟".

بيد أنها اعترفت بأن طلب زيادة سرعة الإنترنت "منطقي وواقعي" لضمان ولوج الجميع إلى الدروس والمناهج.

عدد من التلامذة عم يطلب دعم ل #لا_للتعليم_عن_بعدطب بلا التعليم عن بعد..شو الحلّ؟شو البديل بهالازمة يلي بكل العالم التعليم عم بكون عن بعد؟طلب رفع الميغابيتات للطلاب،هيدا منطقي وواقعي اكتر وهيك منجّح هالتجربة بالتعليم عن بعد✌️الا اذا كان المطلوب الافادات🤔وهيدا اكبر خطأ🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/pRw7uvdJZI— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) March 26, 2020

وجاء في تعليق آخر مؤيد لخطة الحكومة "ما الذي يعوض التلميذ الوقت الذي أضاعه من السنة الدراسية إذا لم ننتهج خطة التعليم عن بعد؟".

طيّب هيدا التلميذ المعتّر يلي عم يطالب ب #لا_للتعليم_عن_بعد ..



شو بعوّضلو الوقت يلي راح من قدام السنة الدراسية يلي بلشت ب إضرابات و شكلها رح تخلص و هني بالبيت، شو الخطة يلي عم تشتغل عليها الوزارة و شو الحل؟ @TarekMMajzoub— Adele (@Adele__J) March 26, 2020

وأطلقت الحكومة اللبنانية الأربعاء "خطة التعليم عن بعد" والتي تقوم على تقديم الدروس للطلاب من خلال شاشات التلفزيون الحكومي، والمنصات الإلكترونية، بعدما أعلنت السبت تكليف القوى الأمنية التشدّد في تنفيذ خطط صارمة لمنع الناس من الخروج من منازلهم، في حلقة جديدة من الاجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجّل لبنان، وفق ما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب في كلمة وجهها إلى اللبنانيين، 230 إصابة، بينها أربع وفيات، وهو ما "ينذر بخطر داهم (..) واحتمال بلوغ مرحلة الانتشار الوبائي"، على حد قوله.

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