محافظ كربلاء يعتذر لزوار

2020/03/27 | 03:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الخميس، اعتذاره الى الزائرين بالزيارة الشعبانية بسبب فیروس کورونا....

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