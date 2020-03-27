نجم يوفنتوس يقترب من ريال مدريد

2020/03/27 | 04:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجرت تقارير صحفية إيطالية مفاجأة حول اقتراب انتقال نجم فريق يوفنتوس لنادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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