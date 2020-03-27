الاتحاد الأوربي يبحث عن خطط اقتصادية لتقليل أضرار وباء كورونا

2020/03/27 | 04:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر طبيب جراحة صدر مقطع فيديو يظهر الآثار المدمرة لمرض "كوفيد-19" الناتج عن فيروس كورونا المستجد على مريض كان يتمتع بصحة جيدة قبل أن يلتقط العدوى.

والفيديو التوضيحي الذي استخدمت فيه تقنية الأبعاد الثلاثية "ثري دي" يظهر بقعا صفراء في رئتي المريض، تشير إلى الضرر الناتج عن المرض.

واللافت أن الشخص المشار إليه يبلغ من العمر 59 عاما ولم يعان قبل التقاط العدوى من مشكلات صحية خطيرة، فقط كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، لكنه الآن يرقد في وحدة العناية الفائقة.

الدكتور كيث مورتمان ، رئيس جراحة الصدر في مستشفى جامعة جورج واشنطن، الذي يشرف على حالة المريض، قال في حديث مع شبكة "سي أن أن": "هذا ليس مريضا بالسكري يبلغ 70 أو 80 عاما...



هذا شخص كان يتمتع بصحة جيدة".

ولم تظهر على الرجل أعراض في بداية ظهور المرض، لكن الحالة ساءت مع تطور الحالة، وأصبح يعتمد على جهاز تنفس صناعي، وحتى مع استعماله، فإنه لا يحصل على القدر الكافي من الأكسجين.

والبقع الصفراء التي تظهر في الفيديو تشير إلى المناطق المصابة بالعدوى والالتهابات الناتجة عن محاولة الرئة مقاومتها، وبينما تسير الكاميرا في الفيديو داخل أنسجة الرئتين، يمكن ملاحظة أن العدوى لم ترتكز على منطقة واحدة، بل تغطي منطقة كبيرة من الرئتين، وذلك على الرغم من صغر عمر المريض نسبيا وتمتعه بصحة جيدة أيضا قبل مرضه.

وقال الطبيب إن الأشخاص الذين يتعرضون لفشل الجهاز التنفسي يتعرضون لتلف الرئتين بسرعة وينتشر المرض في منطقة كبيرة منها، وهذا الضرر البالغ للرئتين يحتاج إلى وقت طويل لمعالجته، ولسوء الحظ فإن إصلاح هذا الضرر لا يحدث مع نحو 2.4 في المئة من المرضى، والذين ينتهي بهم المطاف بالموت.

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