تحذير من السعودية للمعتمرين

2020/03/27 | 04:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دعت المديرية العامة للجوازات وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، المعتمرين المتأخرين عن المغادرة، المسارعة بالتسجيل على رابط الإعفاء من الغرامات والالتزامات المترتبة على التأخر.وأوضحت الجوازات عبر حسابها على تويتر، خطوات الحصول على الإعفاء والمغادرة والتي تتمثل في التقدم بطلب الإعفاء من الغرامة والآثار القانونية.وفور الطلب ستصل رسالة على هاتف المعتمر تتضمن […]

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