بغداد.. سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء

2020/03/27 | 04:54 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر العربية فجر اليوم الجمعة بسقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء حيث توجد السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد....

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