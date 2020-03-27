طهي هذه الخضروات أكثر فائدة من تناولها نيئة

2020/03/27 | 05:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أشارت الجمعية الألمانية للتغذية إلى أن الخضروات النيئة صحية في معظمها، إلا أن هناك بعض الأنواع من الأفضل تناولها مطبوخة بدلاً من نيئة.الطماطم تحتوي الطماطم على جدران خلوية سميكة جداً، وبالتالي يصعب على الجسم تكسيرها والاستفادة من الليكوبين المضاد للأكسدة الموجود في الطماطم، وعند القيام بطهي الطماطم فإنه يتم تمزيق جدران الخلايا […]

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