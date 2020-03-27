هذه الأطعمة تقوي جهاز المناعة

2020/03/27 | 06:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر جهاز المناعة هو حائط الصد الرئيسي لدى الجسم ضد الفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، وأياً كان ما يهاجم الجسم سواء الانفلونزا أو فيروس كرونا، فإن جهاز المناعة القوي يمكنه محاربة مسببات الأمراض بنجاح.ويمكن تقوية جهاز المناعة عن طريق تناول بعض الأطعمة المفيدة ومنها: الأحماض الدهنية أوميغا 3 لا يستطيع الجسم إنتاج […]

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