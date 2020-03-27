10 عراقيين مصابين بكورونا بالأردن

2020/03/27 | 06:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري ان عدد المصابين بالكورونا من حملة الجنسية العراقية بلغ 10 أشخاص.وقال العذاري عبر تغريدة له على تويتر ( ارتفاع عدد الإصابات بين ابناء الجالية العراقية المقيمة في المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة بفايروس كورونا من (٧) الى (١٠) إصابات جميعها والحمدلله بصحة جيدة.ادعو العلي القدير ان […]

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