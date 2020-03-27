باريس تعلن تحرير فرنسيين وعراقي اختطفوا في العراق منذ مطلع 2020

2020/03/27 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء الخميس تحرير ثلاثة فرنسيين وعراقي اختطفوا في بغداد في 20 يناير 2020، وهم يعملون في منظمة "اس او اس كريستيان دوريون" غير ا...

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