القصة الكاملة لأول إصابة كورونا في ووهان

2020/03/27 | 07:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت صحيفة صينية ملابسات وتفاصيل إصابة أول شخص في مدينة ووهان بعدوى الفيروس التاجي.وذكرت صحيفة “Pengpai” واسعة الانتشار أن امرأة تبيع الجمبري في سوق الأسماك في ووهان، كانت أول من أصيب بالفيروس التاجي الجديد.وأفيد في هذا الشأن بأن امرأة لقبها وي، كانت تعمل في تجارة الجمبري الحي في سوق مدينة ووهان، […]

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