2020/03/27 | 07:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سمّت أسرة في إقليم أترابرديش الهندي مولودة جديدة كورونا، أملاً بأن تكون الخطوة سبباً في وحدة العالم وبادرة للتوصل إلى حلّ لجائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد ــ 19) حول العالم.وُلدت الطفلة كورونا صباح يوم الأحد الماضي في ظروف قاسية، لأن حظر التجوال صعّب على الأسرة الفقيرة نقل الوالدة راجني ترباتي إلى المستشفى.وفي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسرة هندية تُطلق اسم كورونا على طفلتها) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسرة هندية تُطلق اسم كورونا على طفلتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).