2020/03/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز استقظت من نومي الساعة الثانية إلا الربع صباحاً علي هتافات ، واصوات صياح تتعالي في المنطقة التي أقيم فيها بمدينة الأسكندرية ..ظننت أن شئ ما يحدث في الشارع ..فاسرعت إلي أقرب نافذة لي مخبئاً صدري ووجهي بما تدثرت به خشية لفحة البرد لأتبين الأمر ..هتاف من البلكونات لمدة تقترب من الساعة ..- الله أكبر ..الله أكبر..يارب..يارب ..هل هو أمر مرتب من قبل البعض ، وخاصة أن الأ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حمدى عبد العزيز - التوظيف اللاأخلاقى للخوف من وباء الكرونا - جماعات الكهنوت السياسي نموذجا ..) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حمدى عبد العزيز - التوظيف اللاأخلاقى للخوف من وباء الكرونا - جماعات الكهنوت السياسي نموذجا ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).