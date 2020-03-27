جواد بولس - يا قضاة اسرائيل: لقد أكلتم يوم أطعمتمونا للذئب

2020/03/27 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس يا قضاة اسرائيل: لقد اكلتم يوم أطعمتمونا للذئبتشكك قطاعات إسرائيلية واسعة في مصداقية البيانات التي خاطب فيها بنيامين نتنياهو ويخاطب مواطني الدولة، حيث دأب ويدأب من خلالها على استعراض تفاصيل أزمة الكورونا وتداعياتها محليًا وعالميًا، واعلانه عن رزمة من التعليمات والنصائح والمحاذير يسديها للناس ويأمرهم بضرورة الالتزام باتّباعها وبتنفيذها.ورغم التشكيك في مصداقية ما يقوله نتنياهو،......

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