2020/03/27 | 08:31 - المصدر: السومرية نيوز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عقوبات لأكثر من 3 آلاف مركبة خالفت الحظر في النجف ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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