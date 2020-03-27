2020/03/27 | 08:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية "ثيودور روزفلت".

ونقلت الشبكة عن مصادر عسكرية، قولها انه من المرجح أن يكون هناك أيضا عشرات الإصابات على متن الحاملة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية.

وقبل ذلك أعلن توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكية، في إيجاز صحفي بمقر الوزارة، عن وجود ثلاثة بحارة مصابين بالفيروس على متن الحاملة، وتم نقلهم جوا إلى مركز طبي في المحيط الهادئ، وأنه تم إجراء العزل لمن خالطوا المصابين من طاقم الحاملة وعددهم 5000.

وفي آخر إحصائيات أعلنتها جامعة جونز هوبكنز، التي تعد إحصائيات استنادا إلى بيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، تم تسجيل نحو 83.8 ألف إصابة بالفيروس المستجد في الولايات المتحدة، وأكثر من 1200 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25 إصابة بفيروس كورنا على متن حاملة طائرات أمريكية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25 إصابة بفيروس كورنا على متن حاملة طائرات أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).