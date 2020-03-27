الخارجية الأمريكية تحمل الصين مسؤولية خاصة في مكافحة كورونا

2020/03/27 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت وزارة الخارجية الأمريكية، الصين مسؤولية خاصة أمام العالم بشأن مكافحة الفيروس التاجي، وهي ملزمة بمساعدة الدول الأخرى.

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