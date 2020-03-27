كوريا الجنوبية:91 إصابة جديدة بكورونا

2020/03/27 | 08:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن كوريا الجنوبية أبلغت عن 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة،

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