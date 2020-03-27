2020/03/27 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت كوريا الجنوبية 91 إصابة جديدة.

وقالت اللجنة إن الحالة المحلية رصدت في إقليم شيجيانغ.



ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81 ألفاً و340 بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع خمس إلى 3292.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9332.



وناشدت السلطات الناس البقاء في الداخل وتجنب التجمعات الكبيرة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن أرقام مشابهة خلال الأسبوعين الماضيين، في انخفاض عن أكثر من 900 في اليوم في أواخر شباط.



وسعت الحكومة لإقناع المواطنين القلقين بأنه ستكون هناك حاجة لبضعة أسابيع أخرى من التباعد الاجتماعي والعزل الذاتي للسماح للسلطات الصحية باحتواء المرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين وكوريا الجنوبية تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين وكوريا الجنوبية تسجلان إصابات جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).