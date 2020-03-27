2020/03/27 | 09:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش ان قواته باشرت بالانسحاب من قاعدة القيارة الجوية في محافظة نينوى، وتسليمها إلى الجيش العراقي بالكامل.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، البريجادير جنرال فينسنت باركر، في بيان "سيعمل التحالف من مواقع أقل لكنه يظل ملتزما بدعم شركائنا في قتال تنظيم داعش"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال مسؤولون في التحالف إن القوات خفضت عدد الوحدات ونقلتها إلى قواعد عراقية أقل لأن القوات العراقية قادرة إلى حد ما على ردع تهديد من تبقى من متشددي تنظيم داعش بنفسها.

وسوف تشمل عملية الخفض انتقال قوات التحالف إلى عدد أقل من القواعد وتقليص عدد الأفراد.



ولم يعط التحالف أي تفاصيل أو أرقام.

وقاعدة القيارة الجوية جنوبي مدينة الموصل، التي أعلن منها تنظيم داعش خلافته في 2014، هي ثاني قاعدة يتسلمها العراقيون هذا الشهر.



وغادرت قوات التحالف قاعدة القائم على الحدود السورية في الأسبوع الماضي.

ويدعم التحالف بقيادة الولايات المتحدة الجيش العراقي منذ 2014 في قتال تنظيم داعش.



ويُعتقد أن آلاف الارهابيين ما زالوا نشطين يختبئ معظمهم في مناطق نائية مثل الصحاري والجبال في شمال العراق.



وينفذون هجمات متفرقة على قوات الأمن لكنهم لم يسيطروا على أي منطقة كبيرة مثل البلدات أو المدن منذ 2017.

وينشر التحالف نحو 7500 فرد في العراق في الوقت الراهن منهم خمسة آلاف أمريكي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القيارة الجوية ويسلمها بالكامل للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف الدولي ينسحب من قاعدة القيارة الجوية ويسلمها بالكامل للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).