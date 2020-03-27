الصين تسجل أول حالة عدوى محلية بكورونا في 3 أيام

2020/03/27 | 09:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل البر الرئيسي الصيني أول حالة عدوى محلية بسبب فيروس كورونا في ثلاثة أيام، لكن الحالات التي تشمل القادمين من الخارج لا تزال تهيمن على العدد الإجمالي للحالات الجديدة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية يوم الجمعة: إنه جرى الإبلاغ عن 55 حالة إصابة جديدة في البر الرئيسي يوم الخميس، وإن كل الحالات باستثناء حالة واحدة قدمت من الخارج.

وسجلت الصين 67 حالة جديدة اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن الحالة المحلية رصدت في إقليم شيغيانغ.

ويبلغ العدد الإجمالي للمصابين في البر الرئيسي الصيني الآن 81340 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 3292.

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