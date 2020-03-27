طفلة عراقية بعمر عامين مصابة بكورونا تتماثل للشفاء

2020/03/27 | 09:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد امس الخميس، عن شفاء طفلة عمرها عامان من مرض كورونا، وأن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 21....

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