مفوضية حقوق الانسان توجه تحذيرا للبحرين بخصوص سجونها

2020/03/27 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت «مفوضيّة حقوق الإنسان» عن قلقها الشديد إزاء اكتظاظ السجون البحرينية، وعدم مراعاة الظروف الصحيّة والنظافة بها، والذي قد يكون سببًا في انتشار أوسع «لفيروس كورونا كوفيد 19»، وطالبت بإطلاق سراح أكبر عدد من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من تفشّي هذا الوباء.وقالت المفوضيّة في بيان لها إنّ «على الحكومات إطلاق سراح كلّ معتقل ليس […]

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