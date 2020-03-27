ترامب يكشف سبب تصدر الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا

2020/03/27 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن السبب الرئيسي وراء تصدر بلاده في عدد الإصابات...





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