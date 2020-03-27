البطالة الأمريكية تسجل رقما قياسيا متجاوزة 3 ملايين طلب

2020/03/27 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة مستوى قياسيا يزيد عن 3 ملايين الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.ويعود سبب ارتفاع الطلبات للإجراءات الصارمة التي تم إعلانها لاحتواء جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي وضعت البلاد في حالة توقف مفاجئة، مما أطلق العنان لموجة من تسريح العاملين من المرجح أنها […]

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