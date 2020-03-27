25 إصابة بكورونا على متن حاملة الطائرات الأمريكية “ثيودور روزفلت”

2020/03/27 | 09:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية بأنه تم اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العسكريين على متن حاملة الطائرات البحرية الأمريكية “ثيودور روزفلت”.ونقلت الشبكة عن مصادر عسكرية، أنه من المرجح أن يكون هناك أيضا عشرات الإصابات على متن الحاملة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية.وقبل ذلك أعلن توماس مودلي القائم بأعمال وزير […]

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