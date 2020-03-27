حكمت الحاج - معجزة_قصيدة يانيس ريتسوس_ترجمة

2020/03/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج ترجمها من الإنكليزية: حكمت الحاجرجلٌقبل أن يأوي إلى سريرهيضع ساعته تحت مخدتهوبعدها يذهب لينام.في الخارجالريح تزمجر.وأنت الذي يفهم الاستمرار المعجز للمشاعر الصغيرةيفهم كل هذارجل وساعته والريحولا شيء غير ذلك.Miracle, a poem by Yannis Ritsos......

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