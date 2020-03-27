حمدى عبد العزيز - تنويه للأصدقاء وللكافة ..

2020/03/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز عن موقف لايعبر إلا عن شخصيالمتواضع القيمة …_____________ليست لدي أية أوهام حول أن لي قيمة تجعل من توقيعي علي أي بيان أمراً ذو أهمية أو قيمة تتخطي حدود كوني مواطناً عادياً ، أو شبه مثقف عضوي ..لكنني أعلن اعتذاري عن التوقيع علي أي بيان يتضمن المطالبة عن الإفراج عن المسجونين أو المعتقلين أو المحتجزين بسبب ممارسة حقهم في التعبير السلمي المدني الديمقراطي السياسي ، في ظل أخطا......

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