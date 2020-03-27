فينزويلا تسجل اول وفاة بفيروس كورونا

2020/03/27 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الحكومة في فنزويلا، اليوم الجمعة، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا على أراضيها.

وقالت الحكومة في بيان، ان "المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين ويعيش في ولاية أراغوا بشمال البلاد".

وأضافت انه "بعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنه كان مصابا بفيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الفنزويلية ان البلاد تخضع للحجر الصحي لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد تأكيد إصابة 33 شخصا.

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