الكويت تعلن شفاء 8 مصابين من كورونا

2020/03/27 | 09:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل حمود الصباح، اليوم الجمعة، شفاء 8 حالات جديدة أصيبت بفيروس كورونا.

وغرّد الصباح عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا "تم بحمد الله شفاء 8 حالات من المصابين بفيروس كورونا، وأصبح عدد المتعافين 57 حالة.



كتب الله السلامة للجميع".

وأمس أعلنت وزارة الصحة في الكويت عن تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208.

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