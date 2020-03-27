الرئيس الصيني يبلغ ترامب باستعداد بلاده لمساعدة أمريكا في السيطرة على كورونا

2020/03/27 | 09:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي عن استعداده لمساعدة أمريكا بالسيطرة على كورونا، معربا عن أمله بأن تقوم واشنطن بخطوات لتحسين العلاقات بين البلدين.

وقال التلفزيون الرسمي الصيني، إن الرئيس شدد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت اليوم الجمعة على أن العلاقات الصينية الأمريكية في منعطف مهم.

وأضاف الرئيس: نأمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات موضوعية لتحسين العلاقات الصينية الأمريكية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين هو الخيار الأمثل والوحيد.

كما أعرب شي جين بينغ عن أمله بأن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات عملية وفعالة لحماية أرواح المواطنين الصينيين في الداخل الأمريكي.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة في إطار القضاء على تفشي وباء "كورونا".

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تحدث مع نظيره الصيني هاتفيا، مشيرا إلى أنها كانت "مكالمة جيدة".

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "قد ناقشنا تفاصيل مهمة حول كورونا الذي يغزو كوكبنا..



نحن نعمل معا بشكل وثيق".

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