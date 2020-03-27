2020/03/27 | 09:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الولايات المتحدة الأمريكية : ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1177 والإصابات إلى 82177 مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا “كوفيد-19” بشكل كبير في الولايات المتحدة، حذر أندرو كوومو حاكم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة: مستشفيات بنيويورك وأنحاء أخرى قد تفقد قدرتها على رعاية مرضى وباء كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة: مستشفيات بنيويورك وأنحاء أخرى قد تفقد قدرتها على رعاية مرضى وباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).