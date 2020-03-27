الكشف عن آخر إحصائية حول عدد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا في العالم

2020/03/27 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب تفشي فيروس "كورونا" حاجز الـ24 ألف حالة، في الوقت الذي...





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