2020/03/27 | 09:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، مساء أمس الخميس، تحرير ثلاث رهائن فرنسيين ومواطن عراقي كانوا محتجزين في ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير ثلاثة فرنسيين ومواطن عراقي اختطفوا في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير ثلاثة فرنسيين ومواطن عراقي اختطفوا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).