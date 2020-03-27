الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقي كانوا مختطفين بالعراق

2020/03/27 | 09:48 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إطلاق سراح ثلاثة فرنسيين وشخص عراقي، كانوا مختطفين منذ أكثر من شهرين في العراق.وقال المكتب في بيان أوردته وكالة “رويترز”،تابعته “تسريبات نيوز” […]

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