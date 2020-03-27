2020/03/27 | 09:48 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إطلاق سراح ثلاثة فرنسيين وشخص عراقي، كانوا مختطفين منذ أكثر من شهرين في العراق.
وقال المكتب في بيان أوردته وكالة “رويترز”،تابعته “تسريبات نيوز” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقي كانوا مختطفين بالعراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المكتب في بيان أوردته وكالة “رويترز”،تابعته “تسريبات نيوز” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقي كانوا مختطفين بالعراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقي كانوا مختطفين بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).