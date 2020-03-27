نائب عن الفتح: لايمكن للزرفي ان يمضي بكابينته من دون موافقة الكتل الشيعية

2020/03/27 | 09:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الجمعة، ان المكلف بتشكيل الحكومة لن يمضي من دون موافقة الكتل الشيعية على كابينته الوزارية، لافتا الى ان الزرفي لم يأتِ وفق الأطر الدستورية وبالتالي فهو مرفوض في سدة الحكم.وقال الفتلاوي، ان “معظم الكتل الشيعية تقف ضد تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة وخاصة الفتح […]

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