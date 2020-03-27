2020/03/27 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد حذر المحلل السياسي صباح الطائي، اليوم الجمعة، من قيام القوات الاميركية باستهداف مقار الحشد الشعبي بعد انسحاب تلك القوات من القواعد العسكرية، لافتا الى ان انسحاب القوات من القواعد يثير الريبة ويكشف عن مخطط جديد بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا.وقال الطائي، ان “ القوات الاميركية تتخذ انتشار فيروس كورونا حجة لتنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من سيناريو لاستهداف الحشد بعد الانسحاب الامريكي من بعض القواعد) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من سيناريو لاستهداف الحشد بعد الانسحاب الامريكي من بعض القواعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).