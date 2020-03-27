الصحة تعلن استحداث مختبرات جديدة لعلاج مرضى كورونا

2020/03/27 | 09:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، عن استحداث مختبرات جديدة بالتعاون مع الفريق الصيني لعلاج مرضى فيروس كورونا، مؤكدة سعيها لزيادة أجهزة الانعاش.

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