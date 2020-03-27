الرئاسة الفرنسية تعلن تحرير 3 مختطفين من مواطنيها في العراق

2020/03/27 | 09:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت الرئاسة الفرنسية تحرير ثلاث رھائن فرنسيين وآخر عراقي يعملون في منظمة "إس أو إس كريستيان دوريون" غير الحكومية بعد اختطافھم ببغداد في الـ20 من كانون الثاني الماضي.وورد في بيان موجز للرئاسة، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»: «بذلت فرنسا قصارى جهدها لتحقيق هذه النتيجة.يعبر رئيس الجمهورية عن امتنانه للسلطات العراقية على تعاونها»، دون أن يضيف تفاصيل.وقال بنجامين بلانشار المدير العام لمنظمة "إس أو إس كريتيان دوريان" غير الحكومية التي تساعد المسيحيين المشرقيين، إن الرجال الأربعة وھم أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر غودارزي والعراقي طارق متوكا "فقدوا في محيط السفارة الفرنسية".وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس انه "لم يتم طلب فدية"، وأن أي جھة لم تعلن مسؤوليتھا عن اختفائھم.وتعمل الجمعية في العراق منذ العام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على محافظة الموصل مرغما عشرات آلاف المسيحيين والأيزيديين على النزوح.وھي تنشط بشكل أساسي في أربيل عاصمة كردستان حيث لجأ كثير من المسيحيين.ومنظمة "كريتيان دوريان" التي تنشط أيضا في سوريا ولبنان ومصر ھي واحدة من جمعيات خيرية غربية عدة تعمل مع المسيحيين في الشرق الأوسط.

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