عمليات بغداد تعلن اعتقال مئات المخالفين لحظر التجول في بغداد

2020/03/27 | 09:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت قيادة عمليات بغداد الجمعة ، القبض على مئات المخالفين ، لحظر التجوال المفروض للوقاية من انتشار فيروس كورونا في بغداد .وقالت القيادة في بيان ان "قواتها تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية ٢٦ من الشهر ذاته، من القاء القبض على ٢٤٣٤ مخالفاً، فيما حجزت ٥٨٦ عجلة ودراجة "تكتك" وفرضت ٢١٢٦٦ غرامة" .واضافت ان "قواتنا الامنية تواصل إجراءاتها الخاصة بالحظر وتدعو الى أهمية الالتزام به، من أجل سلامة المواطنين من هذا الفايروس الخطير".

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